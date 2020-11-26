Buzağı desteği ödemelerine yarın başlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimize toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız"
|26 Kasım 2020 12:58
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın yarın ödenmeye başlanacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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