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Karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı

"Temaslı kişi" olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza kesildi
 26 Kasım 2020 13:09
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Karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, "temaslı kişi" olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs şoförüne, 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Dolmabahçe'de trafik polisleri ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirirken araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan 34 GY 2148 plakalı İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Eyüp K'nın "temaslı kişi" olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoföre karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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