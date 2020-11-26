Antalya'da FETÖ operasyonunda şüpheliler serbest bırakıldı
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi
|26 Kasım 2020 13:22
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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