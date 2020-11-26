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Şehit yakınları: Darbecilerden pişmanlık alameti görmedik!

15 Temmuz gazisi Ahmet Çaykara: Sanıkların suçları, mahkemelerin, şahitlerin tespitleriyle belli olduğu halde sürekli inkar etmek yerine 'Biz Türk milletinden, şehit yakınları ve gazilerden özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler, hesap ahirete kalmasın' demelerini beklerdik ama böyle bir pişmanlık alameti görmedik
 26 Kasım 2020 13:50
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15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler, Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karara bağlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasını şehit yakınları ile gaziler de takip etti.

15 Temmuz gazilerinden Ahmet Çaykara, darbe girişimi sırasında, kendilerine emanet edilen silahlarla milletine ateş açan hainlerin cezalarını bulduğunu belirterek, "Bugün, Türkiye ve dünya hukuk tarihine geçecek bir davanın karar günüydü. Bunun için de devletimize, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu FETÖ denilen hain örgüte karşı dimdik durduğu için şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyetine de teşekkür eden Çaykara, "Bugün Türk hukuk sistemine göre bu insanların cezalarını gördük. Bunun için Allah'a şükrediyoruz. Ancak bizler Müslümanız ve asıl hesap gününün ahirette olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla mahşerde büyük mahkemenin kurulduğu gün de bu insanlarla hesaplaşacağız. Ellerimiz yakalarında ve kanını döktükleri insanların hesabını nasıl verecekler merak ediyoruz." diye konuştu.

Çaykara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların tüm kanıtlara rağmen bu zamana kadar suçlarını kabul etmediğine dikkati çekerek, "Sanıkların suçları, mahkemelerin, şahitlerin tespitleriyle belli olduğu halde sürekli inkar etmek yerine 'Biz Türk milletinden, şehit yakınları ve gazilerden özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler, hesap ahirete kalmasın.' demelerini beklerdik ama böyle bir pişmanlık alameti görmedik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Türk milletinin sokaklara çıkarak vatanına, ordusuna, devletine, namusuna sahip çıktığına dikkati çeken Çaykara, "Bu milletle ne kadar iftihar etsek azdır. Artık darbe döneminin kapandığını ümit ediyoruz. Kimse bir daha böyle bir çılgınlığa tevessül etmesin. Milletin kendisine teslim ettiği silahları düşmanlarına karşı gerektiğinde kullansın." şeklinde konuştu.

- "Bu milletin gazisi olmaktan onur duyuyorum"

15 Temmuz gazisi ve şehit Hasan Yılmaz'ın kızı Birgül Biçinci, babasının darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü'nde şehit olduğunu söyledi.

Bugüne kadar davaları takip ettiğini belirten Biçinci, şunları kaydetti:

"İsterdik ki beraatler olmasın, hepsi müebbet hapis cezasıyla yargılansın. Nasıl ki benim babam 4-5 yıldır o toprağın altından çıkamadıysa, onlar da o delikten hiç çıkamasın istedik. Yine mutluyuz, adaletimize güveniyoruz. Allah herkesten razı olsun. Müebbet hapis cezalarıyla şehitlerimizin kanlarını biraz da olsa yerde bırakmadılar. Bizler onurluyuz, gururluyuz. Bu milletin gazisi olmaktan her zaman onur duyuyorum."
Anadolu Ajansı
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