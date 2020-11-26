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'Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL'

Araştırmaya göre, kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira olarak hesaplandı
 26 Kasım 2020 13:59
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'Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL'

Türk-İş'in araştırmasına göre, kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 517 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 198 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 3 bin 73 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,39 artış gösterdi.

Yılın 11 aylık bölümü itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 16,37'yi bulurken, gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 19,68 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 15,47 olarak hesaplandı.

- Dana ciğeri kuşbaşı fiyatına yaklaştı

Süt ve yoğurt fiyatı genel olarak geçen aya göre aynı kalırken, peynir ürünlerinde rekabet ve çeşitlilik, marketlere göre değişiklik gösterdi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı değişmedi. Ancak tavuk fiyatı geçen aya göre yüzde 13,90 oranında arttı. Sakatat ürünlerinden dana ciğerinin fiyatı artmaya devam ederek, kilogram bedeli neredeyse kuşbaşı ete yaklaştı.

Balık fiyatları, geçen aya göre fazla değişmedi. Fakat hesaplamada ağırlıklı yer alan hamsi, istavrit gibi çok tüketilen balıklarda beklenen fiyat gerilemesi görülmedi.

Geçen aylarda sürekli artan yumurtanın fiyatı bu ay tanede 1 kuruş düştü.

Bakliyat ürünleri fiyatlarında bu ay artış dikkati çekti. Yeşil mercimek, nohut ve barbunyada artış tespit edilirken, diğerlerinde değişiklik olmadı. Geçen ay bazı marketlerde -tedarikte yaşanan sıkıntı gerekçesiyle- kısa bir süre raflarda yer almayan kuru fasulye yapılan zamla yeniden satışa sunuldu.

- Pirinç, bulgur ve irmik fiyatı arttı

Araştırmada, sebze-meyve fiyatları en fazla değişiklik gösteren harcama grubu oldu. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,71 lira olarak hesaplandı.

Geçen aya göre yaşanan gerileme büyük ölçüde meyve fiyatlarından kaynaklandı. Ekim ayında 7,45 lira hesaplanan ortalama meyve fiyatı bu ay 6,77 lira oldu. Ancak geçen ay 6,48 lira olarak hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,68 liraya yükseldi.

Bu ay pirinç, bulgur ve irmik fiyatında artış tespit edildi.

Tereyağı, margarin ile zeytinyağı, ayçiçeği yağı fiyatı aynı kaldı. Hesaplamada dikkate alınan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da bu ay değişmedi.

Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, şeker ve tuz ile salça da bu ay fiyatı aynı kalan ürünler arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı
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