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20 yaş altı lisanslı sporculara sokağa çıkış izni

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 20 yaş altı sporcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyurdu
 26 Kasım 2020 14:03
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20 yaş altı lisanslı sporculara sokağa çıkış izni

20 YAŞ ALTI LİSANSLI SPORCULARIN BELİRLİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMALARI MUAFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU

Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, tüm branşlardaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak üzere yapılan sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaydıyla, müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil olmak üzere bu faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf olup ve yanlarında veli/vasi bulunmaksızın şehir içi ve şehirler arası seyahat edebilirler.

Memurlar.Net
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