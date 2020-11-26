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'Avantajlı kodlama' sanığına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avantajlı kodlama" adı verilen özel şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arandığı öne sürülen tutuklu eski astsubay sanığa, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 26 Kasım 2020 14:05
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'Avantajlı kodlama' sanığına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avantajlı kodlama" adı verilen özel şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arandığı öne sürülen tutuklu eski astsubay sanığa, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık F.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ODTÜ Kriptoloji Anabilim Dalı mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alım mülakatında aday numarası kodlanarak TSK'ye yerleştirildiğini belirtti.

Sanığın FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca sabit ve ankesörlü hatlardan 2015'e kadar ardışık arandığının tespit edildiğini bildiren savcı, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istedi.

F.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, ''FETÖ/PDY'ye ait evlerde kalmadım. Ben aday numaram kodlanarak örgüt mahrem imamları tarafından TSK'ye yerleştirilmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık F.A'yı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı
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