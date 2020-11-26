Erdoğan, Katarlı heyetle yumruk tokuşturması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında, törene Emir El Sani'yle birlikte gelen Katarlı heyete, yumruk tokuşturarak, "Hoşgeldiniz" dedi.
|26 Kasım 2020 14:13
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