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Erdoğan, Katarlı heyetle yumruk tokuşturması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında, törene Emir El Sani'yle birlikte gelen Katarlı heyete, yumruk tokuşturarak, "Hoşgeldiniz" dedi.
 26 Kasım 2020 14:13
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Erdoğan, Katarlı heyetle yumruk tokuşturması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi karşılama törenle karşıladı. Tören sonrasında, Erdoğan, törene Emir El Sani'yle birlikte gelen Katarlı heyete, yumruk tokuşturarak, "Hoşgeldiniz" dedi.
Memurlar.Net
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