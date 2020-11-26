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Federasyon Başkanı'ndan Oda Başkanı'na 'makam aracı' tepkisi

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice: Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen geçtiğimiz ay odasına 180 bin lira değerinde bir makam aracı almış. Pandemi döneminde esnaftan toplanan aidatlarla makam aracı alınmasını doğru bulmuyorum. Bana göre yapması gereken, kendine yakışan bugün itibariyle istifa etmesidir
 26 Kasım 2020 14:29
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Federasyon Başkanı'ndan Oda Başkanı'na 'makam aracı' tepkisi

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'in geçen ay kendisine 180 bin lira değerinde makam aracı satın aldığını belirterek, "Pandemi döneminde esnaftan toplanan aidatlarla makam aracı alınmasını doğru bulmuyorum. Bana göre yapması gereken, kendine yakışan bugün itibariyle istifa etmesidir." dedi.

Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle lokantacı esnafı olarak zor günlerden geçtiklerini söyledi.

Bu zorlu süreçte federasyon olarak gerekli bütün temasları kurmaya çalıştıklarını ve bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Yenice, esnafın sorunlarının çözüme kavuşması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu süreçte bazı olumsuz haberler de duyduklarını dile getiren Yenice, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki lokantacı esnafı arkadaşlarımızdan Federasyonumuza bazı şikayetler geldi. Nedeni de şu, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen geçtiğimiz ay odasına 180 bin lira değerinde bir makam aracı almış. Pandemi döneminde esnaftan toplanan aidatlarla makam aracı alınmasını doğru bulmuyorum. Bana göre yapması gereken, kendine yakışan bugün itibariyle istifa etmesidir. Böyle bir ortamda esnafın aidatlarıyla alınan makam arabasına binmek bana göre hazin bir tablodur. Madem böyle bir olanağımız var, bu parayı hiç olmazsa yasadan faydalanarak esnafımıza yardım olarak kullansaydın. Bu davranıştan dolayı çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Eğer bunu içine sindiriyorsa görevine devam etsin."
Anadolu Ajansı
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