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Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencileri ancak deprem, sel, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı ildeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek
 26 Kasım 2020 14:41
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Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Tıpta ve diş hekimliğinde öğrenim gören uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek ancak olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görev alabilecek.

Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak. Belirtilen haller nedeniyle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.
Anadolu Ajansı
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