Gaziantep'te firari PKK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.
|26 Kasım 2020 14:45
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Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen firari H.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Yaklaşık 4 yıldır firari olan H.Y, saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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