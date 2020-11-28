Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?
|28 Kasım 2020 15:30
|+Aa- Yazdır
Yargılamaya konu somut olayda; yerel mahkemece sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği "iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin" sözleri üzerine mahkumiyet kararı verilmiştir.
Yargıtay 18. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yargıtay bu sözlerin, "rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde" olmasına karşın şikayetçi öğretmenin "onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını" belirtmiştir.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
Esas No:2015/3168
Karar No:2015/3459
K. Tarihi:
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.
Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği "iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin" biçimindeki, rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadın 'uğraşamam' deyip şikayetten vazgeçti, tacizci tahliye oldu
27 Kasım 2020 12:16
|Bankacı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
26 Kasım 2020 18:00
|'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
26 Kasım 2020 08:07
|Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi
25 Kasım 2020 21:12
|Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı
25 Kasım 2020 18:17
|Barış Atay darp eden 3 sanık tahliye edildi
25 Kasım 2020 15:12
|Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakaretin cezası belli oldu
25 Kasım 2020 09:13
|Banka müdürünü yumruklayıp taciz eden sanığa hapis
24 Kasım 2020 16:24
|CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı cezaevine gönderildi
24 Kasım 2020 14:27
|Üniversiteli Raşit'in cinayet davasında karar çıktı
24 Kasım 2020 14:24