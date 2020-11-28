Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?

Yargılamaya konu somut olayda; yerel mahkemece sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği "iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin" sözleri üzerine mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yargıtay bu sözlerin, "rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde" olmasına karşın şikayetçi öğretmenin "onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını" belirtmiştir.

T.C.

Yargıtay

18. Ceza Dairesi

Esas No:2015/3168

Karar No:2015/3459

K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hakaret

HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği "iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin" biçimindeki, rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.