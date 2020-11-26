Polisin uyardığı maskesiz kadın: Allah beni koruyor
|26 Kasım 2020 14:55
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İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, bugünden itibaren 4 gün boyunca başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.
İstanbul Valiliği tarafından sigara içilmesi yasaklanan araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin hemen önünde polis ekip araçlarından maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hoparlörlerle anons yapıldı. Resmi polis ekipleri ardından Marmara Caddesi'nde denetim yaparak özellikle maske ve mesafe kuralına ardından sigara içme yasağına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı.
Polisin maskesiz yürürken durdurduğu ve maskesini takma konusunda uyardığı kadın çantasından maskesini çıkarıp hemen takarken, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna, "Allah beni koruyor" dedi. Caddede sigara içen veya maskesiz dolaşanlar uyarılırken bir bölümü hakkında işlem yapıldı. Denetimler sürüyor.
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