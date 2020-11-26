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'Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık'

Bakan Varank: "Ekimde düzenlenen teşvik belgeleri sayesinde yılın 10 ayında yatırım talebi 2019'a göre yüzde 21 arttı"
 26 Kasım 2020 15:05
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'Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen ay düzenlenen teşvik belgeleri sayesinde ocak-ekim döneminde yatırım talebinin yıllık bazda yüzde 21 arttığını belirterek, "Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ekim ayı ve 10 aylık yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Ekimde düzenlenen teşvik belgeleri sayesinde yılın 10 ayında yatırım talebinin geçen yıla göre yüzde 21 arttığına dikkati çeken Varank, "Teşvik edilen yatırım tutarı 173,5 milyar liraya ulaştı, 243 bin 824 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önü açıldı. Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre de ekimde düzenlenen 974 yatırım teşvik belgesinde sabit yatırım tutarı 15,9 milyar lira, öngörülen ilave istihdam 26 bin 441 oldu.

Yapılacak yatırımların yüzde 70'inin imalat, yüzde 15'inin enerji, yüzde 7'sinin hizmetler, yüzde 5'inin madencilik ve yüzde 3'ünün tarım sektöründe olduğu görüldü.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla yatırımı yüzde 35'lik payla 2. Bölge çekti. Öte yandan, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 95, öngörülen istihdamda da yüzde 53 artış gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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