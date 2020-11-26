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'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik servisi Spotify'ı hedef aldı. İlk belirlemelere göre 300 bin hesap hacklendi.
 26 Kasım 2020 15:18
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'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

Twitter'dan saldırıya dair yeni açıklama: Hackerlar 36 hesabın özel mesajlarına erişti TechRadar'da yer alan habere göre, 300 bin Spotify hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Hacklenen veritabanında e-posta adresleri, şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken, toplamda 72 GB'lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü 'premium' yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.

Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.

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