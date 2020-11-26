1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde teklif edilen zam oranını protesto etti
 26 Kasım 2020 15:22
+Aa- Yazdır
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde teklif edilen zam oranını protesto etti.

Özgürlük Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, "Toplu Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez" yazılı pankart açtı.

Grup üyeleri, "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atarak, alkış tuttu ve düdük çaldı.

Grup adına açıklama yapan TÜM BEL-SEN 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'tan bu yana 16. eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmelerinin imzalanmadığını söyleyen Erdem, memur ve işçilerin mağduriyet yaşadığını anlattı.

Toplu iş sözleşmesinde zam oranının birinci yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır olarak sunulduğunu dile getiren Erdem, bu oranı kabul etmediklerini kaydetti.

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetkililerden somut adım atmalarını beklediklerini belirten Erdem, "Taleplerimiz asgari ve makuldür. Yüzde 14 gibi, 200 liraya gelen bir talebimiz var. İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Federasyon Başkanı'ndan Oda Başkanı'na 'makam aracı' tepkisi
26 Kasım 2020 14:29		 'Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL'
26 Kasım 2020 13:59
Türk-Eğitim-Sen: Her 10 öğretmenden 7'si aldığı maaştan memnun değil
24 Kasım 2020 13:03		 'Öğretmenlerin sıkıntıları Meslek Kanunu'nu ile giderilebilir'
23 Kasım 2020 23:10
Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı
23 Kasım 2020 22:48		 'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'
21 Kasım 2020 23:41
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
21 Kasım 2020 20:31		 ATO'dan 'ekonomi ve hukuk mevzuatı sadeleştirilsin' talebi
21 Kasım 2020 11:33
Servis ücretleri iade edilecek mi?
21 Kasım 2020 09:36		 Eğitim Bir Sen: Okul öncesinde yüz yüze eğitim kararı gözden geçirilsin
20 Kasım 2020 16:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredilecek16:58 - Öğrencilerin olmadığı üniversite kampüsü tilkilere kaldı16:55 - FETÖ'nün finans uzmanı adli kontrolle serbest16:52 - Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı16:49 - İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi16:41 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:32 - Bakan Kasapoğlu: Bize zirveye oynamak ve başarmak yakışır16:25 - Bilim Kurulu üyesi: Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum16:24 - Bu pazarda maskesini düzgün takmayana satış yapılmayacak16:16 - Vaka sayısının yüzde 50 arttığı ilde, cami anonsları sıklaştırıldı16:12 - İzmir'de depremde kurtarılan amatör futbolcu yaşamını yitirdi16:09 - AK Partili Çelik'ten, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme
16:05 - Binali Yıldırım: Aramıza nifak sokmaya çalışanlara geçit vermeyiz15:57 - Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü15:55 - Düzce'de karantinada olması gereken kişi sokakta maskesiz yakalandı15:46 - Bir kamu bankası 7/24 para transferine geçiş yaptı15:41 - Diyanet, yüz yüze eğitimden vazgeçti
15:35 - Kovid-19 nedeniyle bir hekim daha hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Motorine büyük zam geliyor
Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu
Marmaris kaymakamı ile polisler arasında sigara tartışması
96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi
2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
Merkez Bankasının swap kararı sonrası dolar düşüşte
Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
İçişlerinden genelge: 4 gün boyunca yoğun denetim yapılacak
Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefatları sosyal medyadan öğrenmek 3
Bütçe fazlası 1
yorumlara dadanmak 2
temizlik ürünleri ambalajları 2
enes batur 1
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 3
Sözlüğe yeniden teşrif eden yazarlar 3
sinovac covid aşısı vs pfizer covid aşısı 2
asemptomatik 4
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
SON İLANLAR
Hakkari Çukurca SYDV Personel Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Manisa Albeltaş 44 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam