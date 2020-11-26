İstanbul'da, servis ücretlerinin bir kısmı ödenecek
|26 Kasım 2020 15:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerinde okulların durumuna göre yeni düzenleme yapıldı.
İBB UKOME toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı.
24 Eylül'de yapılan UKOME toplantısında yüzde 11,5'lik zam kabul edilmiş ve önümüzdeki aylarda esnaf ve vatandaşların karşı karşıya gelmemesi için tekrar bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmişti.
- Okulların durumuna göre düzenleme
Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90'ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi.
Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
Eylül ayındaki toplantıda ücretlere yüzde 11,5 zam yapılmış en kısa mesafe 271 TL olmuştu.
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