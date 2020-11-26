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Kovid-19 nedeniyle bir hekim daha hayatını kaybetti

Çankırı'da görev yapan doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
 26 Kasım 2020 15:35
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Kovid-19 nedeniyle bir hekim daha hayatını kaybetti

Çankırı'da görev yapan doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Kahraman Pehlivan'ın (46) 24 Kasım'da nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvurduğunu, çekilen akciğer tomografisinin koronavirüsle uyumlu saptandığının tespit edildiğini anlattı.

Pehlivan'ın evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Genel durumunun kötüleşmesi üzerine helikopter ambulans ile sevki planlanmış, ancak nakil esnasında kalbinin durması üzerine tekrar hastanemize alınarak gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yoğun bakımda yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen genel durumu düzelmeyen hekimimizi bugün kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."
Anadolu Ajansı
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