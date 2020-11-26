Diyanet, yüz yüze eğitimden vazgeçti
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İhtiyaç Odaklı Kurslar ile Gündüzlü Hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurdu.
|26 Kasım 2020 15:41
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Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İhtiyaç Odaklı Kurslar ile Gündüzlü Hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurdu.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda;
"Covid-19 verilerindeki artış sebebiyle İhtiyaç Odaklı Kurslar ile Gündüzlü Hafızlık eğitimleri uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edecektir." ifadelerine yer verildi
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