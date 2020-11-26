Düzce'de karantinada olması gereken kişi sokakta maskesiz yakalandı
|26 Kasım 2020 15:55
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Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinada olması gereken kişi, kentin en işlek caddesinde maskesiz bir şekilde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artırılan koronavirüs denetimleri kapsamında kentin en işlek noktası olan İstanbul Caddesi'nde denetim yaptı.
Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde, yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul Caddesi'ndeki denetim esnasında, maskesiz bir şekilde dışarıda olduğu için durdurulan Oğuz Y'ye ekiplerce sorgulama yapıldı.
Karantinada olması gerektiği belirlenen ve hakkında arama kararı bulunan Oğuz Y'ye polis ekipleri tarafından maske verildi.
Polis ekiplerine tepki gösteren Oğuz Y, ekip aracıyla işlem yapılmak üzere Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.
Oğuz Y'nin daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirileceği bildirildi.
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