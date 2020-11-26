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Bilim Kurulu üyesi: Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün aylar sonra ilk kez açıklanan vaka sayılarıyla ilgili olarak, "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum" dedi.
 26 Kasım 2020 16:25
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Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra vaka sayılarının da açıklanacağını duyurdu.

Aylar sonra açıklanan vaka sayıları dün itibarıyla 28 bin 351 olarak kayıtlara geçti.

"BU VAKA SAYILARINI BEN DE GÖRMÜYORDUM"

Açıklanan vaka sayılarıyla ilgili olarak, Haber Global'de açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi:

"Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum ama biz il çaplı veya bazı toplantılarda günlük olarak bazı verileri görüyorduk ama genel itibarıyla hasta sayıları, yatan hasta, vefat sayıları üzerinden hesaplarımızı yapıyorduk. Bazı aritmetik hesaplamalarla günlük vaka sayıları hakkında bazı tahminler yapıyorduk.

"TEST YAPILMAYIP ASEMPTOMATİK OLARAK DOLAŞAN ÇOK DAHA FAZLA İNSAN VAR"

Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan var. Bugün mesela 28 bin bulaştırıcı kişi olduğunu öğrendik ama öğrenmediğimiz ne kadar kişi var onu bilmiyoruz. 28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor şu anda. Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor. Rakamlar onu gösteriyor.

Pek çok ülkede daha fazla vaka sayıları var ve bunlar paylaşılıyor. ABD'de günde 160-180 bin vakalar oldu. Bunu biliyor olmak insanların dikkat etmesi sonucunu otomatik olarak doğurmuyor. Uzakdoğu toplumlarında bunu kontrol edebildiler, daha erken dönemde kısıtlamalara gerek kalmadan toplum uyum gösterdi ama bizde, ABD'de, Avrupa'da olmadı. Umarım bu rakamlar biraz daha farkındalığımızı artırır."
Memurlar.Net
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