Vaka sayısı 30 bine yaklaştı
|26 Kasım 2020 19:15
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Sağlık Bakanlığı 26 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.' ifadelerini kullandı.
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