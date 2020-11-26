İzmir'de depremde kurtarılan amatör futbolcu yaşamını yitirdi
|26 Kasım 2020 16:12
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30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun annesi de depremde yaşamını yitirmişti.
Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde, Bayraklı ve Bornova ilçesinde bulunan 17 bina yıkılmış, 116 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde yıkılan apartmanlardan biri olan Doğanlar Apartmanının enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 28 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Malik Tahirler, verdiği savaşı bugün kaybetti. Malik Tahirler'in vefatıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı.
Malik Tahirler'in annesi Nazmiye Doğrayan da depremde hayatını kaybetmişti.
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