İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi
UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi ikinci kez rededildi.
|26 Kasım 2020 16:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi.
Toplantı sonrası tartışma çıktı.
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