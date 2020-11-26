Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredilecek
|26 Kasım 2020 16:59
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için imzalar atıldı.
TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.
TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor. TVF, halihazırda yüzde 90,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.
Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. TVF, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
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