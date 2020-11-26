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Cami hoparlörlerinden müzik yayını davasında savcı mütalaasını sundu

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılmasını istedi
 26 Kasım 2020 17:30
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Cami hoparlörlerinden müzik yayını davasında savcı mütalaasını sundu

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılan kadının yargılamasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan B.Ö. ile avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de izleyici bölümünden takip etti.

Hakim, geçen celse gönderilen yazıya, İzmir Emniyet Müdürlüğünden yanıt verildiğini, emniyetin, söz konusu paylaşımlar dolayısıyla kentte kamu barışını bozacak nitelikte bir olayın meydana gelmediğini bildirdiğini belirtti.

Sanık avukatları, emniyetten gelen yazı ile müvekkillerinin söz konusu suçu işlemediğinin ispatlandığını öne sürerek, beraat talep etti.

- "Nota ikonlarıyla pekiştirerek dört kez paylaşması..."

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.

Sanığın, sosyal statüsü ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gereği yaptığı paylaşımların dini değerler açısından toplumun çok önemli bir kesimi için hakaret olarak kabul edilerek, tahrik edici olarak algılanacağını, tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek durumda olduğunu kaydeden savcı, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın paylaşımlarının retweet olmaması, sanığın belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan twitter sosyal paylaşım sitesinden Türk milletinin büyük çoğunluğunun kutsal saydığı ve benimsemiş olduğu dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı bir şarkının çalınması anını hesabından müzik notaları ikonlarıyla pekiştirilerek dört kez paylaşması, paylaşımların kutsal değerlere dönük olması nedeniyle toplum nezdinde önemli ölçüde tepkilere yol açmıştır."

İddia makamı, birçok kişinin yapılan paylaşımlara tepki göstermesi dikkate alındığında sanığın yaptığı paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve ayrıca suçun alenen işlendiği, bu durumun kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından yakın bir tehlike oluşturduğunu ileri sürerek sanığın, "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

- "Alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum"

Tutuksuz sanık B.Ö, müzik yayınının kendisinin yaptırdığı yönünde kamuoyunu yanıltan haberler yapıldığını öne sürerek, "Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. O ikon evrenseldir. Asıl infial benim tutuklanmam ve haksızca yargılanmam dolayısıyla olmuştur. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne benim ne de içinde bulunduğum çevrenin saygısızlığı olabilir." dedi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Hakim, savunmalar için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin paylaşımda bulunan B.Ö. gözaltına alınmıştı. Tutuklanan B.Ö, bir hafta sonra tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
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