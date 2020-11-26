Metropoll, Erdoğan ve Bahçeli'nin beğenme oranı anketini açıkladı
Araştırma şirketi MetroPoll'ün gerçekleştirdiği beğeni anketinde AK Parti ve MHP seçmelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğenme oranı açıklandı.
|26 Kasım 2020 17:35
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MetroPoll'ün beğeni anketinde MHP seçmenlerinin yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmediğini" ifade etti.
AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini belirtti.
Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AK Parti'li seçmenlerin Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin ise Erdoğan'a bakışı şöyle:
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