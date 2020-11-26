Bakan Elvan ile Gül'ün, reform görüşmeleri yarın başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak. Bakanlar, reform görüşmelerinin ikincisini cumartesi günü TOBB heyetiyle yapacak.
|26 Kasım 2020 18:30
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