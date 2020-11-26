Yeni doğmuş bebeğini ölümü terk eden anne tutuklandı
|26 Kasım 2020 18:42
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Sivas'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne sebep olan anne tutuklandı.
Numune Hastanesindeki tedavisi tamamlanan anne N.G. (35) emniyete götürüldü. N.G. buradaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
Yürümekte güçlük çeken N.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park ederken yerde çıplak bebek görmüş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede yakaladığı anne N.G, ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu söylemişti. N.G, ailesinin tepkisinden korktuğu için bebeği evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını ileri sürmüştü.
Cinsiyeti erkek olan bebeğin yapılan ön otopsisinde, hipotermiye bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilmişti. Anne ile bebekten alınan kan ve doku örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmişti.
N.G'nin ikinci evliliği olduğu, biri ilk eşinden diğeri şimdiki eşi E.G'den 11 ve 6 yaşlarında iki kızının bulunduğu kaydedilmişti.
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