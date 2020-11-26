Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
|26 Kasım 2020 18:44
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Dişli beldesinde yaşayan Osman Solmaz (79), Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki eski model traktörünü tamir etmek için motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı.
Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Solmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
26 Kasım 2020 19:05
|Yeni doğmuş bebeğini ölümü terk eden anne tutuklandı
26 Kasım 2020 18:42
|Genç kadını öldüren güvenlik korucusu intihar etti
26 Kasım 2020 17:25
|Beşiktaş'ta denizde ceset bulundu
26 Kasım 2020 15:07
|13 milyon lira ikramiye çıkan kuponu çalan kadına hapis cezası
26 Kasım 2020 13:36
|Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
26 Kasım 2020 13:32
|Dilenciler rant için kavga etti dolandırıcı boğazına jilet dayadı
26 Kasım 2020 13:28
|Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
26 Kasım 2020 13:21
|FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım
26 Kasım 2020 11:14
|Hazine arazileri ve sorunlu işleri çözeceğiz yöntemiyle dolandırıcılık
26 Kasım 2020 11:09