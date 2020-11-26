1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.
 26 Kasım 2020 18:44
+Aa- Yazdır
Traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dişli beldesinde yaşayan Osman Solmaz (79), Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki eski model traktörünü tamir etmek için motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı.

Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Solmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
26 Kasım 2020 19:05		 Yeni doğmuş bebeğini ölümü terk eden anne tutuklandı
26 Kasım 2020 18:42
Genç kadını öldüren güvenlik korucusu intihar etti
26 Kasım 2020 17:25		 Beşiktaş'ta denizde ceset bulundu
26 Kasım 2020 15:07
13 milyon lira ikramiye çıkan kuponu çalan kadına hapis cezası
26 Kasım 2020 13:36		 Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
26 Kasım 2020 13:32
Dilenciler rant için kavga etti dolandırıcı boğazına jilet dayadı
26 Kasım 2020 13:28		 Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
26 Kasım 2020 13:21
FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım
26 Kasım 2020 11:14		 Hazine arazileri ve sorunlu işleri çözeceğiz yöntemiyle dolandırıcılık
26 Kasım 2020 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - İstanbul'da sokak köpekleri, korku dolu anlar yaşattı20:10 - Bakan Koca'nın dikkat çektiği ilde vatandaşlar yine de sokaklarda19:59 - Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, tedbirlere uymayanları görünce ağladı19:45 - Alinur Aktaş'tan 'Rize'de meydan yapılması'na ilişkin açıklama19:39 - Prof. Dr. Bilal Eryılmaz virüs nedeniyle hayatını kaybetti19:33 - Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili 'hata yaptık' itirafı
19:15 - Vaka sayısı 30 bine yaklaştı19:05 - Trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne copla saldırdı18:59 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aşı önce kimlere yapılmalı?18:47 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:44 - Traktörün altına yaktığı ateş üzerine sıçrayan kişi yanarak öldü18:42 - Yeni doğmuş bebeğini ölümü terk eden anne tutuklandı
18:33 - Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti18:30 - Bakan Elvan ile Gül'ün, reform görüşmeleri yarın başlıyor18:27 - Borsadan yeniden kapanış rekoru18:17 - Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı18:09 - 'Turizm Taşımacılığı Belgesi' teklifi UKOME'de reddedildi
18:00 - Bankacı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Motorine 28 kuruş zam
Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu
Marmaris kaymakamı ile polisler arasında sigara tartışması
96 yaşında koronayı yendi: Bu gıdaları önerdi
MB'nin swap kararı sonrası dolar 10 kuruş düştü
2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
Vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Evde pozitif vaka çıkarsa... Hane halkı taranacak
Başsavcıvekili virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Vali twit attı, özel kalem fazla ücret ödeyenler ile iletişime geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir öğretmen sözü bırak 3
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 4
kum fırtınası 1
blue bells 2
pozii 2
trendyol reklamlarının iyice bayması 1
En çok beyzbol sopası satılan ülke 5
Susuz Kalan Şehir 1
asemptomatik 4
alaçatı 1
SON İLANLAR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 21 Personel Alacak
İstanbul İhracatçı Birlikleri 12 Personel Alacak
Hakkari Çukurca SYDV Personel Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 163 sağlık personeli alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam