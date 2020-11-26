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Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aşı önce kimlere yapılmalı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ülkemizde koronavirüs aşısının önce yapılması gereken meslek gruplarını sıraladı. Sağlık çalışanlarının, emniyet güçlerinin, kamu kuruluşlarında çalışanların, banka personellerinin önce aşılanması gerektiğini vurgulayan uzman isim, koronavirüs aşısındaki ilk amacın hastalığın bulaş riskini engellemek olduğunun altını çizdi.
 26 Kasım 2020 18:59
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz katıldığı canlı yayında koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hasöksüz, ülkemizde aşının başarı sağlaması için nüfusun yüzde 70'ine aşı yapılmasının doğru olacağını vurguladı.

Aşı çalışmaları hakkında son durum hakkında bilgiler veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ülkemizde koronavirüs aşısının önce yapılması gereken meslek gruplarını sıraladı. Sağlık çalışanlarının, emniyet güçlerinin, kamu kuruluşlarında çalışanların, banka personellerinin önce aşılanması gerektiğini vurgulayan uzman isim, koronavirüs aşısındaki ilk amacın hastalığın bulaş riskini engellemek olduğunun altını çizdi.

AVRUPA VE ABD, ÇİN AŞISINA NEDEN MESAFELİ?

Her ülkenin sağlık otoriterleri kendi vatandaşları için ilgili kurullarında tartışılırlar ve onay verirler. Aşı üreticisi firmanın ürettiği aşılar faz denemeleri sonrasında ABD'deki FDA heyetinden ruhsat alır eğer Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ruhsat vermezse o zaten geçerli olmuyor. Antikor testlerini de inceleyen FDA, aşıyı inceleyip uygun görürse onaylar.

FDA'dan onay almış herhangi bir aşının kullanılmaması ülkelerin siyasi durumuyla ilgili. Diğer ülkeler farklı aşıları denemek isteyebilir. 4-5 farklı aşı onay için müracaat edecek, bugün 48 tane aşı Faz-3 aşamasında. Çin'de sadece Sinovac yok 6-7 farklı aşı firması var. 2 Temmuz itibarıyla Brezilya'da deneme çalışmalarına başlandı, 13.500 civarında kişide denendi ve Eylül ayından itibaren Türkiye'ye geldi. 13 bin kişilik Faz-3 çalışması planlanıyor.

Vatandaşlarımız çok duyarlı davranarak aşı için gönüllü oldu, 20 bin civarı müracaat var bu da çok olumlu bir gelişme. Sağlık Bakanlığımız ileriyi düşünerek çok olumlu bir karar verdi.

SALGININ ARTIŞININ AZALMASI İÇİN NÜFUSUN KAÇININ AŞI OLMASI GEREKİR?

Ülkelerdeki yaşam şekli ve nüfus popülasyonu hastalığın bulaşmasında bire bir etkili. Bizim ülkemizde geçtiğimiz 10 ay içerisinde yükselen salgında özellikle belirli sağlık veya meslek kuruluşlarında ya da insanların yoğun yaşadığı yerlerdeki insan sayısı arttıkça aşılama oranının da buna göre değerlendirilmesi gerekiyor. Çok seyrek yaşam alanlarının olduğu Avustralya'da yüzde 50 gibi bir oran varken kalabalık ülkelerde yüzde 70 oranında aşılama gerekiyor. Ülkemizde de yüzde 70 oranında bir aşılama olmalı.

KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCE KİMLERE YAPILMALI?

Virüsün bulaşmasına katkıda bulunan kişiler aşı konusunda öncelik olmalı. Birinci aşama sağlık personelleri olmalı. İkinci olarak ise halkın yoğun bulunduğu yerlere hizmet veren sektörler olmalı. Berberler, otobüs şoförleri, güvenlik kuvvetleri, kamu kurumlarında çalışanlar, bankalarda çalışanlar, postanelerde çalışanlar gibi virüsü bulaştırma tehlikesi olanlar önce aşılanmalı.

Sağlık açısından kritik olan bazı vatandaşlarımız, kronik hastalığı olanlar... Virüsü alırsa hayati tehlikede olacak kişiler. Önce onlardan başlanması gerekir. Geçtiğimiz ay içinde grip aşılarıyla ilgili de böyle bir plan yapılmıştı, Sağlık Bakanlığı'nın elinde bu veriler var. Aşılamada iki önemli husus var, birincisi virüsün yayılmasını engellemek ikincisi de tesirini azaltmak...
Memurlar.Net
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