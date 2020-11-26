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Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili 'hata yaptık' itirafı

Geçtiğimiz günlerde aşı müjdesi veren şirketler arasında yer alan Astrazeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri aşı ile ilgili çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Yüzde 90 etkili olduğu açıklanan aşıya ilişkin açıklama yapan şirket, "Önemli bir hata yaptık" dedi.
 26 Kasım 2020 19:33
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Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili 'hata yaptık' itirafı

Dünya koronavirüs salgınının kıskacında can çekişiyor. Salgın tüm ülkelerde yeni pikler ve dalgalar ile etkili oluyor. Kış aylarının oldukça zor geçmesi beklenirken, ülkelerde vaka sayıları, ağır hasta sayıları ve ölüm sayıları hızla artıyor. Dünya bu karamsar tablo içinde umudunu bilin insanlarından gelecek aşı müjdelerine bağlamış durumda. Pfizer ve BionTech'in açıklamaları ile umutlanılırken, Rusya ve Çin de aşı ile ilgili önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı. Aşı denemeleri sürerken, aralık ayında aşılamaların başlaması planlanıyor. Dünyanın bel bağladığı bir diğer aşı ise Astrazeneca - Oxford Üniversitesi işbirliği ile hazırlandı. Yüzde 90 etkiye ulaşıldığı bildirilen aşı ile ilgili şirketten bir itiraf geldi. Şirket yetkilileri, "Aşı dozajında hata yaptık" dedi.

New York Times'ın haberine göre, Astrazeneca corona virüs aşısını açıklarken 'yüzde 90'a varan' ifadesini kullanması, açıklamada aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'AŞI DOZAJINDA HATA YAPTIK'

AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.

Birçok Bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini aşındırdığının altını çizdi.

ACİL KULLANIM İZNİ VERME İHTİMALİ AZALDI

ABD'deki yetkililer, aşının yüzde 90'a varan olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını açıklarken sonuçların net olmadığının altını çizdi. Yetkililer, ABD ya da başka ülkelerin onay verecek makamlarının AstraZeneca - Oxford Üniversitesi aşısına acil kullanım iznini hızlı bir şekilde verme ihtimalinin azaldığını ve bunun beklenmedik bir aksaklık olduğunu söylediler.

'DOZAJ HATASINI BİR ÇALIŞAN YAPTI'

AstraZeneca sözcüsü ise Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi. AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos tarafından yapılan açıklamada testleri ve aşının açıklanma şeklini savundu. Dozaj hatasını bir çalışanın yaptığını belirten Pangalos, "Hatayı farkettikten sonra aşıyı denediğimiz yerlere derhal haber verdik" şeklinde konuştu.

'ŞEFFAFLIK VE TİTİZLİKTE ZAYIF NOT ALDILAR'

Florida Üniversitesi'nde biyoistatistikçi veaşı deneme tasarımı uzmanı olarak görev yapan Natalie Dean, "Açıklanan tüm bilgilerin nereden ve nasıl bir araya geldiğini anlayamıyorum" dedi. AstraZeneca ve Oxford'un "bildirdikleri aşı deneme sonuçları söz konusu olduğunda şeffaflık ve titizlik açısından zayıf bir not aldıklarını" yazdı.

Weill Cornell Tıp Koleji'nden mikrobiyoloji ve immünoloji profesör John Moore, "AstraZeneca, ilaç ve aşı denemelerinin sonuçlarının raporlanmasında standart prosedürden uzaklaşarak, aşısının sonucunu açıklarken İngiltere ve Brezilya'da iki farklı klinik çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi" şeklinde konuştu.
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