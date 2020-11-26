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Alinur Aktaş'tan 'Rize'de meydan yapılması'na ilişkin açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize'de inşa edilen meydana ilişkin sağlanan finansal destekle Bursa'nın tanıtımına yönelik yapılan harcamalar hakkında açıklamalarda bulundu.
 26 Kasım 2020 19:45
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Alinur Aktaş'tan 'Rize'de meydan yapılması'na ilişkin açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize'de inşa edilen meydana ilişkin sağlanan finansal destekle Bursa'nın tanıtımına yönelik yapılan harcamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı üçüncü olağan toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıyı yöneten Aktaş, meclis üyelerinin soruları üzerine Rize'de inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ilişkin sağlanan finansal destek konusunda iftiraya uğradığını belirtti.

Aktaş, ilgili meydana finansal destek sağlanması yönündeki kararın 2014'te Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince alındığını hatırlatarak, "Araştırın lütfen. Meclis karar almış. Konu, 2014 yılında belediye gündemine gelmiş. Söz konusu inşaatın gerçekleştirilmesi yönünde protokol yapılması için dönemin belediye başkanı Recep Altepe'ye oy çokluğuyla yetki verilmiş. Karar, 14 ret oyuna karşılık 77 kabul oyuyla alınmış. Çalışmaları yapılmış, ödemek de bana nasip olmuş. Sanki burada Bursa bütçesini zarara uğratıyormuşum gibi bir duyguyu tüm Bursa'ya, Türkiye'ye yaymak en hafif tabiriyle iftiradır." açıklamasında bulundu.

Toplantıda medyaya verilen desteklere de değinen Aktaş, Bursa'nın tanıtımı için farklı yayın organlarına objektif bir şekilde muhtelif desteklerin verildiğini ve bu uygulamanın Türkiye'nin her yerinde benzer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Gezdiğim kanallarda, gazetelerde, medya mecralarında şehrimizi anlatıyorum çünkü Bursa'daki tekstilci de otomotivci de turizmci de esnaf da sorumluluğum altında. Şehrin reklamını yapmak, değişim ve dönüşümünü sağlamak, turizmini hareketlendirmek için belirli kaynaklar kullanılır. Dolayısıyla bunu sağlayan gazetelere, medya organlarına destek verilmesi kadar doğal bir şey yok."

Meclis toplantısı öncesinde BUSKİ Genel Kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon lira, gider bütçesi ise 1 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı
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