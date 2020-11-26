İstanbul'da sokak köpekleri, korku dolu anlar yaşattı
Başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovaladı. Vatandaşların korku dolu anları, kameraya yansıdı.
|26 Kasım 2020 20:15
|+Aa- Yazdır
İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde çok sayıda başıboş köpek bir caddede konuşlandı.
Köpekler, caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER, MAHALLEDE KORKU SAÇTI
Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca'nın dikkat çektiği ilde vatandaşlar yine de sokaklarda
26 Kasım 2020 20:10
|Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, tedbirlere uymayanları görünce ağladı
26 Kasım 2020 19:59
|Alinur Aktaş'tan 'Rize'de meydan yapılması'na ilişkin açıklama
26 Kasım 2020 19:45
|Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı
26 Kasım 2020 18:17
|'Turizm Taşımacılığı Belgesi' teklifi UKOME'de reddedildi
26 Kasım 2020 18:09
|Cami hoparlörlerinden müzik yayını davasında savcı mütalaasını sundu
26 Kasım 2020 17:30
|Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
26 Kasım 2020 17:20
|Öğrencilerin olmadığı üniversite kampüsü tilkilere kaldı
26 Kasım 2020 16:58
|İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi 3. kez reddedildi
26 Kasım 2020 16:49
|Bu pazarda maskesini düzgün takmayana satış yapılmayacak
26 Kasım 2020 16:24