Polis 24'üncü kez yaptı: Didik didik aradı
|26 Kasım 2020 21:09
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İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-24" uygulaması, saat 19.00'da başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.
Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.
Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.
Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürecek.
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