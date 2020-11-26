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Koronavirüs baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı

Gümüşhane'de esnaflık yapan Murat Ağaç, Covid-19 tedavisi görürken vefat eden babasından bir gün sonra aynı hastalık nedeniyle vefat ederek sevenlerini yasa boğdu.
 26 Kasım 2020 21:14
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Koronavirüs baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı

Gümüşhane'de esnaflık yapan Murat Ağaç, Covid-19 tedavisi görürken vefat eden babasından bir gün sonra aynı hastalık nedeniyle vefat ederek sevenlerini yasa boğdu.

Merkeze bağlı Beyçam köyünden olan Yusuf Ağaç, önceki gün yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kurtarılamayarak vefat etti ve dün toprağa verildi.

Kent merkezinde oto kurtarma sektöründe esnaflık yapan 51 yaşındaki oğlu Murat Ağaç ise bugün sabah fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 nedeniyle karantinada olan Ağaç, hastanede yapılan muayenesinde ciğerlerinde sorun olduğu anlaşılınca Covid-19 tedavisi için pandemi hastanesi olarak kullanılan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada işlemleri yapılan Ağaç, bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Bir çocuk babası Ağaç yarın saat 11.00'de Emirler Mezarlığında 2 gün önce defnedilen babasının yanında toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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