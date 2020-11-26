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Ankara Büyükşehir: Mamak Belediyesi yalan söylüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alt yapı yenilenme çalışmaları sonrasında asfalt dökmedikleri için kendilerini eleştiren ve bu amaçla pankart astıran Mamak belediyesi için açıklama yayımladı
 26 Kasım 2020 22:19
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Ankara Büyükşehir: Mamak Belediyesi yalan söylüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin açıklaması:

Mamak'ta yıllarca her yağışta sel oluyor, ilçe belediyesi sokak ve caddelerde adeta damacanayla su boşaltır hale geliyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi, eski dönemin 25 yıl dinozor heykellerine, kapılara, kedilere ve ucube kent figürlerine yatırım yapmasından dolayı ihmal ettiği altyapı sorununu çözmek için harekete geçmiş, yağmur suyu ve kanal suyu hatlarını ayırma çalışmalarına başlamıştır.

Bu çalışmalarda kazılan yerler kapatılırken, toprağın oturması ve tekrar kazılmaması için bir süre gerekmektedir. Çünkü bizim için kamu kaynakları ve yetim hakkı değerlidir.

Bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve ilçesine henüz tek çivi dahi çakmayan Mamak Belediye Başkanı, bırakın kazılan yerleri, KENDİ SORUMLULUĞUNDA OLAN SOKAKLARA milletin parasıyla pankartlar asarak ALENİ OLARAK YALAN SÖYLEMLERDE BULUNMAKTA, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt dökmediği algısını yaymaya çalışmaktadır. Pankart asılan Hakan Sokak, Haldun Sokak ve Bakış Sokak MAMAK BELEDİYESİNİN SORUMLULUK ALANIDIR. Mamak için henüz tek bir icraatını göremediğimiz, vatandaşın kendisine ve CİMER'e yazı yazıp "sahip çıkın" demesine rağmen Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne bile sahip çıkamayan, kıraathane diye konteyner koyup bunu milletin parasıyla billboardlara yazdıracak vizyona sahip olan Mamak Belediye Başkanı'nın, kendi beceriksizliğini ve iş bilmezliğini üzerimize atması trajikomik bir durumdur. Siyasi ihtiraslarla yapılan o pankartlara ödenen her bir kuruşta garip gurebanın hakkı, milletin rızkı boşa harcanmaktadır.

Devlet duruşuna yakışmayan, kamu kurumu yöneticisi olgunluğundan uzak ve millet iradesiyle silinip atılan 25 yıllık eski örneklerin izinde gitmeye hevesli bu anlayış, yine milletimizin vicdanına ve tarihin kirli sayfalarına hapsolacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllarca ihmal edilen altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam edecek, Mamaklı hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağız. Mamak'ta 2020 yılında yapılan altyapı çalışmalarının listesine ve ilçe belediye binası önü dahil her selde yaşanan eski görüntülere https://www.ankara.bel.tr/eskiden-mamakta-yasanan-sel-goruntuler adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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