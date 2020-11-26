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Eski Belediye Başkanı Sirmen'e 'haksız ödeme'den tazminat

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, "İzmit Doğalgaz" projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği iddiası ile yargılandığı davada 13 milyon 658 bin 772 TL tazminat cezası verildi.
 26 Kasım 2020 22:21
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Eski Belediye Başkanı Sirmen'e 'haksız ödeme'den tazminat

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, "İzmit Doğalgaz" projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği iddiası ile yargılandığı davada 13 milyon 658 bin 772 TL tazminat cezası verildi.

CHP'li eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen ve beraberindeki 15 sanık hakkında, 1994-2002 yılları arasında yürüttüğü belediye başkanlığı görevi sırasında "İzmit Doğalgaz" projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma haksız yere para ödediği gerekçesiyle açılan dava Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin avukatları ile haklarında şikayet bulunan 16 sanığın avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını dinlendi.

13 milyon 658 bin 772 TL tazminat

Mahkeme heyeti, davanın Sefa Sirmen bakımından kabulüne ve diğer 15 şüpheli bakamından reddine karar verdi. Duruşmada İzmit Doğalgaz projesi kapsamında haksız yere konsorsiyuma para ödediği gerekçesiyle Sefa Sirmen'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 13 milyon 658 bin 772 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Daha önce açılan davada tutuklanmıştı

Öte yandan Sefa Sirmen, konu ile ilgili yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sefa Sirmen daha sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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