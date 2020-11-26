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ABD'de geliştirilen Kovid-19 aşılarının yan etkileri açıklandı

Amerikan Tabipler Birliği uzmanları, Moderna ve Pfizer şirketlerinin geliştirdiği aşıların yan etkilerini açıkladı.
 26 Kasım 2020 22:26
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ABD'de geliştirilen Kovid-19 aşılarının yan etkileri açıklandı

Newsweek'in aktardığına göre uzmanlar, her iki aşının hoş olmayan ama zararsız olan yan etkilere sahip olduğunu kaydederek buna hazır olma çağrısında bulundu.

Moderna testlerine katılanların yüzde 2.7'si, ilk dozdan sonra tek hoş olmayan etkinin aşı yapıldığı yerde duyulan acının olduğunu belirtirken ikinci dozdan sonra deneklerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'da kas ağrısı, yüzde 5.2'de eklem ağrısı, yüzde 4.5'inde baş ağrısı, yüzde 4.1'de de aşı yapıldığı yerde acı saptandı.

Gönüllülerden biri olan 43 yaşındaki Luke Hutchison, sadece 12 saat süren "şiddetli" ateş olduğunu anlattı.

Pfizer aşı testlerine katılanların yaklaşık yüzde 4'ü ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettiklerini aktarırken diğer yan etkilerle ilgili herhangi bir şikayet olmadı.

Daha önce Pfizer testlerine katılan bir kişi, ikinci doz aşı yapıldıktan sonra yüksek ateş, halsizlik ve yorgunluktan şikayetçi olmuştu. Gönüllü, bu rahatsızlıkların birkaç saat sonra kaybolduğunu kaydetmişti.
Memurlar.Net
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