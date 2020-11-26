Ukrayna, Türkiye'den 5 adet Bayraktar İHA satın alacak
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.
|26 Kasım 2020 22:29
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