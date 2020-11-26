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Yargıtay: Yazışmalar örgütsel nitelikte değilse, Bylock suç delili olmaz

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Bylock kullanımıyla ilgili davalara emsal olacak bir karar verdi. Mahkeme heyeti "Yazışma içeriklerinin örgütsel nitelikte olmadığının anlaşılması nedeniyle, Bylock kullanımı örgüt üyeliği suçunun delili olamaz" dedi.
 26 Kasım 2020 22:40
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Yargıtay: Yazışmalar örgütsel nitelikte değilse, Bylock suç delili olmaz

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2020/3039 sayılı kararında "yazışma içeriklerinin örgütsel nitelikte olmadığının anlaşılmasına rağmen hatalı değerlendirmeyle sanığın, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının kabul edilerek yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesinin" kanuna aykırı olduğunu belirtti. Bu nedenle de, sanığın temyiz istemi yerinde görülerek 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

İŞTE KARAR

Memurlar.Net
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