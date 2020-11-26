Eşi koronaya yakalanan Belediye Başkanı, karantinaya alındı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşinin Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.
|26 Kasım 2020 22:41
|+Aa- Yazdır
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşinin Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un eşi Hafize Erol geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Rahatsızlığının Korona virüs belirtileri ile benzerlik göstermesi sonucu Başkan Erol'un eşine Covid-19 testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Eşi ile birlikte karantinaya alınan Başkan Erol, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek tüm hastalara acil şifalar diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AFAD'dan İzmir depremi açıklaması: 2 kişinin tedavisi sürüyor
26 Kasım 2020 22:33
|Ankara Büyükşehir: Mamak Belediyesi yalan söylüyor
26 Kasım 2020 22:19
|Bu 'koronavirüs timi' şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor
26 Kasım 2020 21:59
|Vali Masatlı: Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız
26 Kasım 2020 21:48
|Koronavirüs baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı
26 Kasım 2020 21:14
|Öğrencilerin olmadığı üniversite kampüsü tilkilere kaldı
26 Kasım 2020 20:53
|İstanbul'da sokak köpekleri, korku dolu anlar yaşattı
26 Kasım 2020 20:15
|Bakan Koca'nın dikkat çektiği ilde vatandaşlar yine de sokaklarda
26 Kasım 2020 20:10
|Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, tedbirlere uymayanları görünce ağladı
26 Kasım 2020 19:59
|Alinur Aktaş'tan 'Rize'de meydan yapılması'na ilişkin açıklama
26 Kasım 2020 19:45