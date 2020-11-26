Ceren Damar Şenel'in adı Ankara'da hatıra ormanında yaşayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Barosu iş birliğiyle öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel adına Çayyolu'nda hatıra ormanı oluşturuldu. Ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Ankara Kent Konseyi panel düzenlerken, Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinliklere imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Barosu iş birliğiyle öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel adına hatıra ormanı oluşturuldu. Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı'nın açılışına anne Feyzan Damar, baba Mustafa Damar ve Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadına karşı şiddetin son bulmasını istedi.

"Bu bir tören değil, kadına karşı şiddete bir isyan"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında fidan dikerek can suyunu veren Başkan Yavaş, duygusal anların yaşandığı açılışta şu mesajları verdi:

"Bizim bugün burada yaptığımız aslında tören değil, kadına karşı şiddete bir isyan. Eli kanlı katillerin yok ettiği isimlere karşı, onların isimlerini sonsuza kadar yaşatacak bir eylem. Bunun için burada toplandık. Buna vesile olan Sayın Baro Başkanımız Erinç Sağkan'a, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bunlar olmaz demek geliyor içimizden İnşallah Ceren kızımızın ismi sonsuza dek burada yaşayacak. Biz yeşerteceğiz, umarım bizden sonra gelenler de yeşertmeye devam edecek."

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan da yaptığı konuşmada, avukatlığa ilk adımını atan meslektaşları için fidan dikmek istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile görüştüğümüzde orman arazisinin tahsisini yaparken tek bir şartı vardı; Başkent'e yakışan bir hatıra ormanı yapılması. Kıymetli ormana isim ararken hiç zorlanmadık ve Ceren Damar Şenel hocamızın adını verdik" dedi.

Baba Mustafa Damar: "Kızım bu ormanda yaşayacaksın"

"Cerenimizi kaybettik" diyerek konuşmasına başlayan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ise şunları söyledi:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Baro Başkanımız Erdinç Sağkan ve ekiplerinin vicdanlı, kadirşinas hukukçuların emekleriyle burada bir orman oluşturuldu. Kendi elleriyle dikecekleri fidanlar sayesinde, bu fidanların kökleri toprağa salınacak ve burada ulu ulu ağaçlar oluşacak. İnanıyorum ki Cerenimiz burada yaşayacak, ilkeleri ve dik duruşu genç kuşaklara aktarılacak. Kızım rahat uyu, meslektaşlarının dürüst ve vicdanlı insanların omuzlarında ve bu ormanda yaşayacaksın."

Ankara Kent Konseyi'nden panel

Ankara Kent Konseyi (AKK) de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli" düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara'nın katıldığı panelde kadına yönelik şiddet ve kadının toplumdaki rolü konuları ele alındı.

Panelde önemli mesajlar veren Nursen Yavaş, "İnsanlar birbirlerine şiddet uygulamasın, yaşayan hiçbir canlıya şiddet uygulanmasın. Ne kadınların, ne çocukların ne de hayvanların şiddet gördüğü bir dünyada yaşayalım" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Kadınların birlik ve beraberlik içerisinde şiddete karşı bir bütün olarak seslerini duyurmaları gerektiğine vurgu yapan Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "Kadınlar olarak ve özgür bir birey olarak erkeklerden ne az ne fazla olmak istiyoruz. Biz eşit yurttaş ve eşit birey olmak istiyoruz. Bu hakkımızı da elde edene kadar bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunurken, BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise, "Biz Başkent Ankara'da cumhuriyetin güçlü kadınlarını öne çıkartmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadına şiddet zaten hukuken bir suçtur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Şube Müdürü Özlem Karaman, Büyükşehir Belediyesinin şiddete uğrayan kadınlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "21 Kadın Lokali, 1 Kadın Sığınma Evi ve 1 Kadın Danışma Merkezi olmak üzere 23 ayrı noktada Ankaralı kadınlarımıza hizmet vermekteyiz. Burada Kadın Sığınma Evimizde kalan şiddet mağduru kadınlarımızın el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünlerin sergisini açmış bulunuyoruz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın katkılarıyla kadın dostu kent çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

AKK Yürütme Kurulu üyesi Ceren Anadol, Ankara Kent Konseyi'nin kadına karşı şiddetle mücadelede aktif rol aldığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde burada birçok paydaşımızla çok anlamlı bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katılan bütün kadınlarımızın ortak söylemi 'Birlikte güçlüyüz' oldu. Ankara Kent Konseyi olarak biz de kadına şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve bu suça ortak olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemek isterim."

AKK Hacı Bayram Veli Kültür Etkileşim Çalışma Grubu Sözcüsü Pınar Öztürk ise düşüncelerini, "Bu etkinlikte birlikte olmanın gücüne inanarak kadınlarımızın yanındayız. Şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olmaya da devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

AKK Sanat Atölyesi'nde, Kadın Sığınma Evi'nde kalan şiddet mağduru kadınların yaptıkları tablo ve elişi ürünler sergilenirken, Büyükşehir Belediyesinin kadın işçileriyle birlikte tüm davetliler kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekmek için turuncu ve mor balonları gökyüzüne bıraktı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Çankaya ve Yenimahalle Belediyesi ile de ortak bir çalışmaya imza attı. Kızılay'da gerçekleşen etkinlikte kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantta kadın hakları konusunda bilgilendirici broşür ve dergiler ile maske dağıtıldı. Balonlar ve rozetlerle karşılanan vatandaşlardan Ömer Hüsöz, "Kadına karşı şiddeti her zaman kınıyorum. Belediyenin bu duyarlı hareketi ve farkındalık çalışmaları için teşekkür ederim" derken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ile beraber şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için bir stant açtık. Burada bulunan herkese turuncu maske dağıttık. Yayınlarımızı, dergilerimizi ve broşürlerimizi de dağıtıp kadınlarımızı hakları konusunda bilgilendiriyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Yenimahalle Belediyesi Proje Uzmanı Vicdan Aybek de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü için bir aradayız. Elbette yalnızca kadına yönelik şiddet değil her türlü şiddete karşıyız" sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

2020 yılında 214 kadının öldürülmesine alkışlarla tepki gösterildi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde de kadın çalışanlar bir araya geldi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nihat Aras ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek'in de katıldığı etkinlikte, "Kadına Şiddete Karşı Burdayım" yazılı pankart açan çalışanlar, 2020 yılının ilk 10 ayında 214 kadın öldürülmesini alkışlarla protesto etti.

Kadına yönelik şiddete karşı tek yürek olan çalışanlardan Canberk Akın, "21. yüzyılda şiddetin hala insanoğluna yönelik olmasını kınıyorum. Olmaması gereken bir durum. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş da 'Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz' der. Biz kendi köklerimize neden zarar veriyoruz? Şiddetin her türlüsünü kınıyorum" dedi.

Hilal Şeyma Türkmen, "Sadece bugün değil her gün kadınlara yönelik şiddete hayır diyoruz. Umarım hiçbir şiddet haberi duymayız" derken, Hilal Ayık da, "Kadına yönelik şiddet için sürekli birlik olmak zorundayız. Umarım bundan sonra bunun için uğraşmadığımız günler yaşarız" ifadelerini kullandı.

Başkent'te şiddete karşı direniş duvarı

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik adreslerinden biri de Akköprü Metro çıkışı oldu. Birleşmiş Milletler'in sponsorluğunda EGO Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının katkılarıyla grafiti yapılarak şiddete karşı direniş duvarı oluşturuldu. Etkinliğe katılan EGO Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, "Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum. Daha barışçıl, eşitlik ve adalet anlayışı içerisinde kadın-erkek eşitliğine inanıyorum. Umarım ve dileğim bu çalışma bir farkındalık oluşturur" açıklamasında bulunurken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek de, "EGO Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle Ankara'nın en çok kullanılan metro istasyonlarından birinin duvarı, Birleşmiş Milletlerimizin sponsorluğuyla bir sanatçımızın yaptığı grafiti eserle kaplandı. Kadınlarımızın şiddet görmemesi için farkındalık etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Metro istasyonunu kullanan ve grafitinin dikkatini çektiğini söyleyen vatandaşlardan Aysun Altınok, "Büyükşehir Belediyesinin kadına şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için açılışını yaptığı duvarı çok beğendim" ifadesini kullanırken, Pınar Arslan adlı bir başka vatandaş da, "Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Farkındalık oluşturmak için bu duvarın açılışını yapan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mansur Yavaş'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadınlara özel tiyatro gösterimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Başkent Tiyatroları da kadınlara özel tiyatro gösterimi gerçekleştirdi. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda siyasi parti temsilcileri ve sınırlı sayıda Başkentli kadınların davetli olduğu "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" adlı oyun büyük beğeni aldı. Farklı yaşamları olan kadınların hayatlarından kesitlerin anlatıldığı oyun, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nun girişine öldürülen kadınların isimleri ve kadına şiddetin son bulması dileklerinin yer aldığı mor renkli balonlar yerleştirildi.