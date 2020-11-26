Türkiye, 2 farklı aşıdan 75 milyon doz almayı planlıyor

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık yaratmayı amaçlayan aşı adaylarından ikisinden kış aylarında toplam 75 milyon doz satın almayı planladığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında, erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlanmış Çin menşeli inaktif aşı adayından aralık, ocak ve şubatta toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını, Almanya menşeli mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayından ise 1 milyonu aralıkta olmak üzere toplam 25 milyon adet satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

İki doz uygulanan bu aşılardan toplam 75 milyon doz sağlanması halinde, Türkiye nüfusunun yarısına yakınının kış aylarında aşılanabilmesi mümkün olacak.

Bakan Koca, ilave seçenek olarak Rusya'nın geliştirdiği adenovirüs vektörü içeren aşı adayının veya başka bir potansiyel aşının satın alınması için de irtibat halinde olduklarını aktardı.

Türkiye'de biri klinik deneme aşamasına geçen 16 yerli aşı adayının bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, insanlar üzerinde test edilmeye başlanan, şimdiye dek 44 gönüllüye uygulanan inaktif aşı adayının en geç nisan ayında 3'üncü aşama klinik denemeler ile yaygın kullanıma başlanacağını umduklarını söyledi.