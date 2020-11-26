1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, 2 farklı aşıdan 75 milyon doz almayı planlıyor

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık yaratmayı amaçlayan aşı adaylarından ikisinden kış aylarında toplam 75 milyon doz satın almayı planladığı bildirildi.
 26 Kasım 2020 23:41
+Aa- Yazdır
Türkiye, 2 farklı aşıdan 75 milyon doz almayı planlıyor

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık yaratmayı amaçlayan aşı adaylarından ikisinden kış aylarında toplam 75 milyon doz satın almayı planladığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında, erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlanmış Çin menşeli inaktif aşı adayından aralık, ocak ve şubatta toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını, Almanya menşeli mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayından ise 1 milyonu aralıkta olmak üzere toplam 25 milyon adet satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

İki doz uygulanan bu aşılardan toplam 75 milyon doz sağlanması halinde, Türkiye nüfusunun yarısına yakınının kış aylarında aşılanabilmesi mümkün olacak.

Bakan Koca, ilave seçenek olarak Rusya'nın geliştirdiği adenovirüs vektörü içeren aşı adayının veya başka bir potansiyel aşının satın alınması için de irtibat halinde olduklarını aktardı.

Türkiye'de biri klinik deneme aşamasına geçen 16 yerli aşı adayının bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, insanlar üzerinde test edilmeye başlanan, şimdiye dek 44 gönüllüye uygulanan inaktif aşı adayının en geç nisan ayında 3'üncü aşama klinik denemeler ile yaygın kullanıma başlanacağını umduklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı
26 Kasım 2020 23:51		 Bakan Ersoy 'aşılama programı' için tarih verdi
26 Kasım 2020 23:11
Ceren Damar Şenel'in adı Ankara'da hatıra ormanında yaşayacak
26 Kasım 2020 23:08		 Vali uyardı: Yoğun bakım doluluk oranları zorlamaya başladı
26 Kasım 2020 22:14
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz virüs nedeniyle hayatını kaybetti
26 Kasım 2020 19:39		 Vaka sayısı 30 bine yaklaştı
26 Kasım 2020 19:15
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aşı önce kimlere yapılmalı?
26 Kasım 2020 18:59		 Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti
26 Kasım 2020 18:33
Bakan Elvan ile Gül'ün, reform görüşmeleri yarın başlıyor
26 Kasım 2020 18:30		 Mesleğindeki risk nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayeti alındı
26 Kasım 2020 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:55 - İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor00:46 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı00:35 - Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı00:33 - Merkez Bankasından yeni hamle00:17 - 27 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
00:00 - Altın birikimleriniz, güven altında23:58 - BAE'li Bakan itiraf etti! Türkiye'ye karşı birleşmişler23:51 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı23:48 - ABD'deki kariyerinden vazgeçti, 'nanoteknolojik şifre' için çalışıyor23:41 - Türkiye, 2 farklı aşıdan 75 milyon doz almayı planlıyor23:36 - Şenol Güneş: Nereden geldiğimi de nereye gittiğimi de biliyorum
23:26 - Korona hastalarının ölümüne neden oluyordu! Gizemi çözüldü23:22 - Belediye Başkanı, gözaltına alınan Başkan Yardımcısı'na sahip çıktı23:16 - Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 6 FETÖ zanlısı tutuklandı23:11 - Bakan Ersoy 'aşılama programı' için tarih verdi23:08 - Ceren Damar Şenel'in adı Ankara'da hatıra ormanında yaşayacak
23:05 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
Merkez Bankasından yeni hamle
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
Altın birikimleriniz, güven altında
İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefatları sosyal medyadan öğrenmek 3
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 3
ayağına kara sular inmek 1
chp milletvekilinin covid-19 verileri açıklaması 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
The Queen's Gambit 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 2
Adapazarında bıçaklanan anne köpek 3
Elektronik Kelepçe 2
arjantin 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 8 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gümüşçay Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 2 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 2 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 21 Personel Alacak
İstanbul İhracatçı Birlikleri 12 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam