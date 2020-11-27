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Merkez Bankasından yeni hamle

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.
 27 Kasım 2020 00:33
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Merkez Bankasından yeni hamle

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. İşte o değişilik

27 Kasım 2020 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31317

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/17)

MADDE 1 - 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 10/A maddesi, geçici 10 uncu maddesi ve Ek-1'i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Bu Tebliğ 11/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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