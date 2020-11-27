Merkez Bankasından yeni hamle
|27 Kasım 2020 00:33
|+Aa- Yazdır
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. İşte o değişilik
27 Kasım 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31317
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2020/17)
MADDE 1 - 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
MADDE 2 - Aynı Tebliğin 10/A maddesi, geçici 10 uncu maddesi ve Ek-1'i yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 - Bu Tebliğ 11/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
27 Kasım 2020 00:35
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
27 Kasım 2020 00:01
|Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Kasım 2020 22:37
|Polis 24'üncü kez yaptı: Didik didik aradı
26 Kasım 2020 21:09
|Karantinada olması gerekiyordu, sokakta maskesiz yakalandı
26 Kasım 2020 15:55
|Bir kamu bankası 7/24 para transferine geçiş yaptı
26 Kasım 2020 15:46
|Diyanet, yüz yüze eğitimden vazgeçti
26 Kasım 2020 15:41
|İstanbul'da, servis ücretlerinin bir kısmı ödenecek
26 Kasım 2020 15:21
|Kaymakamlık: Maden işçilerine müdahalede bazı güvenlik görevlilerimiz yaralandı
26 Kasım 2020 15:03
|Polisin uyardığı maskesiz kadın: Allah beni koruyor
26 Kasım 2020 14:55