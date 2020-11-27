Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
|27 Kasım 2020 00:35
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
27/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ için tıklayınız.
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ için tıklayınız.
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