Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak bilinen, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal istemini reddetti.
|27 Kasım 2020 00:46
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvuru üzerine, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal istemini görüştü. Mahkeme heyeti oybirliğiyle iptal istemi reddetti.
İptali istenen 700 sayılı KHK ile, Anayasa değişikliğine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekleri ilgili kanunlar derc edilmiştir. AYM kararı için tıklayınız.
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