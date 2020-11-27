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İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor

'Hesap kapattıran Instagram fotoğrafı'nı profiline yükleyen kullanıcıların hesabı anında kapanıyor. Bir palyaçoyu andıran fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken, sırrı merak konusu oldu.
 27 Kasım 2020 00:55
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İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor

"Hesap kapattıran Instagram fotoğrafı" sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kişinin deneyerek test ettiği palyaço fotoğraf, hesapların anında kapanmasına neden oluyor. "Profil fotoğrafı yapılamayan Instagram fotoğrafı" olarak da nitelendirilen bu görselin özelliği merak konusu oldu.

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre, bazı platformların bu profil fotoğrafını belli bir süre boyunca kullanabilenlere iPhone ve benzeri ödüller verdiği iddia edildi.

Instagram ise ilgili görseli kullanan kişileri "intihara teşvik etme" temalı bir yazı ile uyarıyor ya da hesabı kapatıyor.

Sosyal medyada yer alan görsel, bir palyaçoyu veya Mickey Mouse'u andırıyor. Bu habere inanmayan bazı kişiler, ödül verdiğini söyleyen platformların dediğini yaptı ve kötü sonuçlarla karşılaştı.

Instagram, fotoğrafı profiline koyan kişilere, "Gönderin Topluluk Kurallarımıza Aykırı!" başlıklı bir mail iletti. Görsel incelendiğinde "Gönderi intihar veya kendine zarar verme nedeniyle kaldırıldı!" ibaresi görülüyor.

Memurlar.Net
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