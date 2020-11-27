Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı

Geçen yıl Aralık ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD), Borsa İstanbul Başkanlığına Hakan Atilla'nın atanması sonrasında, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hisselerini devretmek istediğini açıklamıştı. EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye Varlık Fonu, 2019 yılının Aralık ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD)'nın yüzde 10'luk hissesini satın aldı.Dün itibariyle de, EBRD'den alınmış olan yüzde 10'luk hisse Katar Yatırım İdaresine satıldı