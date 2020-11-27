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Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı

Türkiye Varlık Fonu, 2019 yılının sonunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) aldığı Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hisseyi Katar Fonuna sattı
 27 Kasım 2020 01:48
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Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı

Geçen yıl Aralık ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD), Borsa İstanbul Başkanlığına Hakan Atilla'nın atanması sonrasında, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hisselerini devretmek istediğini açıklamıştı. EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye Varlık Fonu, 2019 yılının Aralık ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD)'nın yüzde 10'luk hissesini satın aldı.Dün itibariyle de, EBRD'den alınmış olan yüzde 10'luk hisse Katar Yatırım İdaresine satıldı

Memurlar.Net
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