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'Yeditepe Huzur' uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 150 bin 348 kişi sorgulanırken, toplamda 411 bin 124 TL para cezası kesildi.
 27 Kasım 2020 02:11
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'Yeditepe Huzur' uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 150 bin 348 kişi sorgulanırken, toplamda 411 bin 124 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1344 personel, 1 hava ekibi ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan kişiler üzerinde duruldu. Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 150 bin 348 kişi sorgulanırken, aranan 459 kişi, yoklama kaçağı 300 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 51 adet ruhsatsız silah, 273 adet fişek, 4 kilo 945 gram uyuşturucu madde ve bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada yandan umuma açık 66 iş yeri, 23 bin 356 otomobil ve 695 motosikletin denetlendiği uygulamada bin 257 araca işlem uygulanırken 49 araç trafikten men edilerek toplamda 411 bin 124 TL para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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